اختتام مبادرة تدكس الوطنية “استثمر وقتك وخليك بالبيت”

اختتمت مبادرة “تدكس” الوطنية ورشة عمل “استثمر وقتك وخليك بالبيت”، في ظل تَغَيُّر المعايير الاقتصادية عالميا وأهمية استمرار دور ريادة الأعمال المتعددة المجالات.

وعقدت “تدكس” ثمان ندوات تهدف لإستقطاب استشاريين وخبراء في مجالاتهم المحددة التي تهتم برفع نسبة المعرفة والوعي للمجتمع السعودي في ظل هذا التغيير؛ وقد تمت جميع هذه الندوات من خلال معايير ذو جودة عالية عن طريق الاجتماعات الافتراضية الذكية.

وقال الدكتور عبد الرزاق التركي رئيس مجلس إدارة تدكس والعضو المنتدب لشركة نماء القابضة للشحن أن هذه المبادرات الوطنية لها أثر إيجابي وقيم لدعم المجتمع.

كما أكد المهندس خالد الزيني الشريك المؤسس لتدكس ونائب رئيس مجلس الإدارة على اهتمامهم بجودة الاختيار لجميع المستشارين والخبراء المشاركين وأنهم جزء أساسي لنجاح أهداف ومعايير هذه المبادرة.

و أضافت أمل دخان، إحدى الخبيرات والمستضافين بالندوة الختامية والرئيسة التنفيذية لشبكة ريادة الأعمال العالمية بالسعودية أن الكوادر الوطنية في المملكة فيهم روح العزيمة والتحدي ورغبتهم القوية في التعلم والتطوير لأجل بلادهم وهذا ما لمسناه في كثير من المبادرات خلال فترة الجائحة.

من جانبه أشاد الدكتور عبد الله القاضي وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، الى أن أصحاب الخبرات بهذا الوطن الغالي يشعرون بالمسؤولية في ظل هذه الظروف لرفع الوعي الريادي والاقتصادي لخدمة المجتمع وهذا ما نشهده في مثل هذه المبادرات بشبابنا وشاباتنا بالمملكة.

وأوضحَ المهندس مازن السادات المستشار التطويري للبرامج في تدكس، أن عدد المشاركين في الندوات الثمانية وصل الى أكثر من 420 مشارك ومشاركة ممثلة بأكثر من 270 منشأة وطنية. حيت تم طرح ومناقشة 32 محور للندوات الثمان والتي تمت بشكل تقني في أقل من شهرين.

وبالختام، أشاد المهندس خالد الزيني، بجهود قادة هذا الوطن الغالي مؤكدا أن مسيرة النجاح و العطاء قائمة رغم كل التحديات و شكر كل القائمين على المبادرات الوطنية التي ترفع نسبة الوعي و المعرفة لأفراد المجتمع، سائلاً المولى عز وجل أن يعين الجميع و أن يحفظ امتنا ويرفع عنا هذا البلاء.