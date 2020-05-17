الكويت: 1048 إصابة جديدة بكورونا.. و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم (الأحد)، تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 14850.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 112.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ1048 السابقة تضمنت (242 حالات لمواطنين كويتيين) و(242 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(238 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(53 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 250 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4093 حالة.