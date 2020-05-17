إصابات #كورونا اليوم.. مكة تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ557 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت مكة المكرمة 557، الرياض 488، المدينة المنورة 392، جدة 357، الدمام 286، الهفوف 149، الجبيل 149، الطائف 81، الخبر 51، القطيف 24، تبوك 18، الظهران 15، بيش 15، بيشة 14، بريدة 12، الهدا 9، القريع 9، حائل 9، سبت العلاية 7، بقيق 6، القنفذة 6، ينبع 5، القوز 5، الرين 5، العقيق 4، حفر الباطن 4، الخرج 4، الدرعية 4.

خميس مشيط 3، أحد رفيدة 3، محايل عسير 3، القرى 3، أملج 3، صامطة 3، المظيلف 3، حوطة بني تميم 3، رأس تنورة 2، صفوى 2، ثربيان 2، نمرة 2، منفذ الحديثة 2، المزاحمية 2، حالة واحدة في كل من رجال ألمع، عنيزة، البدائع، الرس، خيبر، الخرمة، أم الدوم، رابغ، شواق، نجران، شرورة، الشعبة، وادي الدواسر، رويضة العرض، تمير.