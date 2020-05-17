مولود جديد عن كل ساعة في أبريل الماضي بالطائف

سجلت ساعات شهر أبريل الماضي ولادة مولود جديد في كل ساعة من ساعات أيامه بواقع 24 حالة ولادة يوميًا على مدى أيام الشهر كان بينهم 368 مولود ذكر، و350 من الإناث دون وفيات بين المواليد الجدد.

هذا ما أظهرته التقارير الدورية للمواليد الجدد بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إطار الجهود الطبية للطواقم العاملة بالمستشفى خلال أبريل.

وقالت الصحة في الطائف، إن طوارئ برج النساء والولادة بالمجمع استقبل خلال الفترة ذاتها 2407 حالات تخللها 158 عملية ناجحة في حين بلغت نسبة الاشغال 66% من مجموع طاقة البرج التشغيلية البالغة 300 سرير مخصصة لأمراض النساء والولادة.