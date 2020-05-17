بحسب تصنيف U.S. News.. جامعة الملك عبدالعزيز الأولى على مستوى المملكة في إنتاج بحوث الفلك والفضاء

حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول على مستوى المملكة في إنتاج بحوث الفلك والفضاء بحسب التصنيف العالمي U.S.News لعام 2020م

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بالجامعة الدكتور حسن محمد عسيري، إن القسم هو الأول في السعودية والثاني في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الدراسات الفلكية بدأت في الفصل الدراسي الثاني من عام 1396هـ كشعبه ضمن قسم الفيزياء وكانت تمنح البكالوريوس في تخصص فلك منفرد.

وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارًا عام 1399هـ بالموافقة على إنشاء قسم العلوم الفلكية كقسم مستقل ويمنح درجة البكالوريوس في التخصص المزدوج فلك/فيزياء وفلك/رياضيات، لافتًا إلى أن القسم بدأ في منح درجة الماجستير بعلوم الفلك والفضاء بينما بدأ برنامج الدكتوراه مع بداية الفصل الأول من العام 1438 هـ في الفلك في مسارين: فلك فيزيائي وفلك ديناميكي.