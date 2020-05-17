المصلى المعلق بمكة المكرمة.. الأعلى من نوعه في العالم (فيديو)

قدم مراسل قناة الإخبارية السعودية، تقريرا مصورا، اليوم الأحد، من أمام المصلى المعلق بمكة المكرمة.

وقال مراسل الإخبارية إن المصلى المعلق يعد أعلى مصلى في العالم. مشيرا إلى أن مراحل العمل فيه توقفت بسبب جائحة كورونا المستجد.

وأضاف أن المصلى يطل إطلالة بانورامية على الكعبة من الجهة الغربية، وعلى طريق الملك عبدالعزيز الموازي من الجهة الشرقية، ويبلغ ارتفاعه ما يقرب من 161 مترا.

وأوضح أن سعة المصلى 400 متر، 200 منها للصلاة، و200 للخدمات، ويعد تحفة معمارية تقدمه حكومة المملكة للحجاج والمعتمرين.

والمصلى المعلق يتم إنشاؤه ضمن برج جبل عمر العنوان، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف.