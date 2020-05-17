السفير الأمريكي بالمملكة: “أوشكوش التدريع للصناعة” ستعزز العلاقات الدفاعية بين البلدين.. والتعاون مستمر رغم #كورونا

علق السفير الأمريكي لدى المملكة، جون أبي زيد، على اتفاقية إنشاء “أوشكوش التدريع للصناعة” – مشروع مختص بالمنظومات الأرضية وبملكية ذات غالبية سعودية – يوفر الخدمات للعملاء بالقطاعات العسكرية عبر أسطول دعم متكامل ومستدام.

وقال السفير “ستقوم شركة “أوشكوش التدريع للصناعة” بعمل أشياء رائعة لتعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشريكنا العظيم المملكة”.

وأضاف “يسعدني أن هذه الخطة تسير على ما يرام، حيث ستعمل الشركات معًا بطريقة تمكنها من إنشاء مشاريع عالية الجودة لكل من المملكة والمنطقة، والتحرك قدماً بروح علاقتنا وشراكتنا على مدى سنوات عديدة.. وإنه الطريق نحو تحقيق رؤية ولي العهد رؤية 2030″.

وتابع: “رغم أننا لا نزال في منتصف هذه الجائحة إلا أننا نواصل القيام بالأعمال التجارية ونستمر في الحفاظ على صداقتنا، كما أننا نستمر في إيجاد الطريق نحو مستقبل أفضل للتعاون الاستراتيجي بين بلدينا”.