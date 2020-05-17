السودان يمدد إغلاق مطار الخرطوم الدولي حتى نهاية مايو

جددت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم الأحد 17 مايو، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية و الداخلية حتى يوم 31 مايو .

وأوضحت السلطات السودانية أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الإحترازية التي تم اتخاذها وضمن إعلان الحظر الشامل في البلاد.

واستثنت السلطة من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وسجل السودان بحسب آخر إحصائية رسمية 2289 إصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19″، بينها 97 وفاة.