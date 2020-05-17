مسؤول صيني يفضح التعتيم على #كورونا في ووهان بؤرة انتشار الفيروس

قال كبير مستشاري الصحة الصينية، إن المسؤولين في ووهان لم يقولوا الحقيقة حول تفشي كورونا.

وأكد الدكتور زونغ نانشان في مقابلة حصرية مع CNN، أن السلطات المحلية في ووهان، المدينة التي تم فيها الإبلاغ عن المرض لأول مرة في ديسمبر، قمعت الكشف عن التفاصيل الأساسية حول حجم تفشي الوباء الأوَلي.

وقال زونغ “إن السلطات المحلية لم تحب قول الحقيقة في ذلك الوقت”، مُضيفا: “في البداية ظلوا صامتين، ثم قلت على الأرجح أن لدينا (أكبر) عدد من المصابين”.

وأشار زونغ إن الأمر أصبح مريبًا عندما ظل عدد الحالات المُبلغ عنها رسميًا في ووهان عند حد 41 حالة لأكثر من 10 أيام، على الرغم من ظهور الإصابات في الخارج.