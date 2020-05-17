هجوم على سفينة تابعة لشركة ستولت للناقلات قبالة سواحل اليمن

أعلنت شركة “ستولت للناقلات”، الأحد، أن سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم من قراصنة، قبالة سواحل اليمن، لافتة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وقالت “ستولت للناقلات”، إن قراصنة هاجموا السفينة “ستولت أبال” قبالة اليمن، الأحد، مما دفع الفريق الأمني على ظهر السفينة إلى إطلاق عدة طلقات تحذيرية على المهاجمين في زورقين سريعين.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة برج القيادة في السفينة بأضرار طفيفة، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وكان مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة، قد أعلن أن سفينة تعرضت، الأحد، لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.

وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني “تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد”.

وأضاف أن الهجوم وقع الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.