القبض على 3 أشخاص امتهنوا تصنيع مواد مسكرة وترويجها داخل استراحة بالقصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن، واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضبط بحوزتهم ( 15 وعاءً للتخزين، 306 عبوات مملوءةٍ بالمادة المسكرة )، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.