مركز حي الشرائع يواصل جهوده لتقديم السلال الغذائية والوجبات الساخنة على المتضررين

تلقى مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة

المكرمة دعما من المواد الغذائية من رجل الأعمال هاني الغماس والمكونة من كميات من اكياس البطاطس والبصل والدقيق والتمر والماء وبلغت المواد المقدمة أكثر من 4000كيلوجرام

حيث قام الشباب المتطوعون بالمركز بتوزيعها على الأسر المحتاجة المسجلة ضمن قوائم المركز

إلى ذلك بلغ عدد الوجبات الساخنة “إفطار صائم ” الموزعة عن طريق مركز حي الشرائع ضمن مشروع “برا بمكة” تحت اشراف لجنة السقاية الرفادة بأمارة منطقة مكة المكرمة أكثر من “ثلاثين الف” وجبة ساخنه حتى نهاية يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ

فيما تجاوز عدد السلال الغذائية الموزعة منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وحتى نهاية اليوم العشرين منه 4000 سله غذائية ، وتلقى المركز مجموعة من السلال الغذائية المجمعة والمفرقة من فاعلي الخير المعتمدين من قبل الجمعية ، إلى جانب قيام المركز بزيارة تفقدية لتلمس حاجات الاسر المتعففة في حي شرائع المجاهدين

ومن جانبه أكد نائب رئيس المركز الأستاذ محمد برناوي أن المركز يحظى بدعم أمين عام جمعية مراكز الاحياء الدكتور يحيى بن محمد زمزمي ، مثمنا متابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم الثقفي وأعضاء المجلس جميعا لأعمال المركز منذ انطلاقة وبشكل يومي

وأشاد “برناوي” بالجهود المبذولة في المركز بقيادة عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذ الأستاذ صالح بن راشد الزهراني وسكرتير المركز الأستاذ محمد بن صالح العبيدي