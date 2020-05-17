“أصبح الإنسان بالدنيا رقم”.. خالد الفيصل ينتقد سيطرة الآلة في قصيدة جديدة

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة قصيدة جديدة نظمها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير مكة، بعنوان “دنيا العجب.

خالد الفيصل ينتقد في قصيدته سيطرة الآلة.

وقال الفيصل في مطلع قصيدته:

دنيا العجب

صارت الآلة تَحَكَّم بالأمم

وأصبح الإنسان بالدنيا رقم

صارت الآلة تَحَكَّم بالأمم

وعميت الأبصار بقلوب البشر

وانتشت أحلام عدمين الذمم

وكل قوة ما تبي لها مثيل

قصدها تقضي على باقي الأمم

والجنون فنون في دنيا العجب

من يقول إنه لما يحدث فهم

كيف صار الكون ؟

يسعى للزوال

وأن الإنسان الذي شاء العدم

خبروني..

خبروني يا هل العقل الرزين

كيف ساد اللي صنعتوهم خدم

يا عظيم ويا عليم ويا كريم

انقذ عبادك من عباد الصنم.