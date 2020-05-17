“الصحة” تنصح بتقديم أطعمة متوازنة لكبار السن

قدّمت وزارة الصحة عددا من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن حملتها #صم_بصحة، التي أطلقتها بالتعاون مع سابك.

ونصحت الوزارة عبر “إنفوجرافيك” نشرته في منصتها للتوعية”عش بصحة” [email protected] وحسابها في “تويتر” أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بالحرص على تقديم أطعمة متوازنة لكبار السن تناسب قدرتهم على المضغ.

وأكدت الحرص على زيادة عدد الوجبات وتقليل الكميات وتجنب النوم بعد الأكل مباشرة وذلك للوقاية من الارتجاع المعدي المريئي، داعية إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر إلا عند الضرورة وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري.