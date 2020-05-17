“رويترز”: صندوق الاستثمارات العامة ينوي إجراء طرح أولي لشركة “علم”

أفادت 3 مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يدرس طرحا عاما أوليا لشركة “علم” لأمن المعلومات، المملوكة من قبل الصندوق بالكامل.

وقال اثنان من المصادر إن الصندوق، الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار، أرسل للبنوك منذ أسابيع طلبا للتوصل إلى مقترحات بشأن كيفية المضي قدما في بيع أسهم الشركة للجمهور، دون توضيح حجم هذه الصفقة.

وبين أحد المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم بيع ما يصل إلى 30% من الشركة في طرح عام أولي “متوسط ​​الحجم”.

وقال مصدر ثالث إن صندوق الاستثمارات العامة طلب من البنوك تقديم سند عرض، وهو أداة دين مضمونة من قبل مقدم العرض، وسند أداء، وهو سند يصدر عن بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

وأشار المصدران الأول والثالث إلى أنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل العام المقبل.

ولم يرد الصندوق أو شركة “علم” حتى الآن على طلبات “رويترز” للتعليق.

وشركة “علم” مملوكة بالكامل للصندوق وتوفر خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات دعم المشاريع والاستعانة بمصادر خارجية للمشروعات الحكومية في السعودية.