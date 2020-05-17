إصابة 8 في حادث انقلاب حافلة بجدة

أصيب 8 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب باص بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمدأبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مساء يوم الأحد، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص، نتج عنه 8 إصابات.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، ليجدوا (8) إصابات توزعت كالتالي: 4 إصابات حالتهما متوسطة، (3) إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع”.

وقال أبوزيد: “قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات إلى مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة”.