قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يكرم ناشطاً بيئياً

كرم قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن /ساهر بن محمد الحربي مساء يوم أمس الأحد 24 من رمضان 1441هـ الناشط البيئي عبيد بن خلف سيف العوني ونقل له تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -يحفظه الله-لقاء حرصه وجهوده ومساهمته في المحافظة على البيئة.

وكان أحد الناشطين البيئيين قد تواصل مع القوات يوم الأربعاء الموفق ٢٠ رمضان ١٤٤١ يفيد بأن المقطع المتداول على منصة تويتر يعود للناشط العوني الذي قام بتصويره ونشره عبر سائل التواصل الاجتماعي مطالبا الجهات المختصه بحماية شجرة معمرة في أحد المخططات السكنية الجديدة بغرب الرياض.

وعلي الفور استجابت القوات لبلاغ المواطن وتواصلت مع العوني وباشرت الموقع في نفس اليوم، حيث تم التنسيق مع مالك المخطط ومع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض والهيئة الملكية لمدينة الرياض ، حيث قامت مشكورة بنقل الشجرة بشكل سليم إلى موقعها الجديد في أرض مشاريع الرياض الخضراء التابعة للهيئة.

وذكر قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الحربي أن تكريم المواطن العوني بأتي انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعيه الذي تعتمده القوات الخاصة للأمن البيئي و ترتكز على ان المواطن هو رجل الأمن الأول وشريكها الأهم في تحقيق أهدافها، مؤكدا حرص القوات الخاصة للأمن البيئي على التعاون مع جميع المواطنين وتحفيزهم لنحقق شعارنا”نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا”.

وتقدم الحربي بالشكر الجزيل لكل من ساهم في الحفاظ على الشجره ونقلها الى موقعها الجديد للعنايه بها وخص بالشكر الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض ووزارة البيئه المياه والزراعة ممثلة بفرع الوزاره بالرياض على تجاوبهم السريع لافتا إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات الأمنية والحكومية ذات العلاقة بالبيئة وأن تكامل الجهود وتظافرها بين القطاعات والمواطنين سيكون له عظيم الأثر في رفع مستوى الاداء البيئي في المملكة.

الجدير بالذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي بدأت انتشارها في المحميات الملكية بمدينة الرياض على أن تحقق الانتشار الميداني النهائي وتغطية جميع المجالات البيئية في جميع مناطق المملكة على ثلاث مراحل خلال أربع سنوات.