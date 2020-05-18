أمن أردوغان يعتقل رئيس بلدية كردية بعد عزله من منصبه

قضت السلطات التركية أمس الأحد بحبس رئيس بلدية ألتنوفا بولاية موش شرق تركيا جسيم بوداك، بعد عزله من منصبه.

وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت بوداك المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ونقلته إلى مديرية الأمن عقب تعيين وصي على البلدية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “زمان”.

وذكرت المصادر، أن بوداك نُقل إلى المحكمة في ظل مطالبات بحبسه وذلك عقب حصول النيابة على إفادته.

وقضت المحكمة بحبس بوداك بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي.

وكان الناشط الحقوقي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي وصف مبادرة الرئيس أردوغان إلى تعيين وصاة على البلديات الكردية بالانقلاب الحقيقي رغم أن الحزب الحاكم يدعي دوماً احتمالية وقوع انقلاب عسكري في البلاد.

وخلال الأسبوع الأخير فصلت حكومة أردوغان 5 عمد منتخبين منتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.