مكة: إغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة ومصادرة “سوبيا” وفاكهة مجهولة المصدر

أعلنت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة إغلاق 8 منشآت غذائية، خالفت الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.

وقال رئيس بلدية العتيبية الفرعية، المهندس بندر بن خضر آل زيد، إن المنشآت الثمانية خالفت الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف آل زيد إن الفرق الرقابية صادرت 23 مبسط خضار وفواكه مخالفة، للباعة الجائلين، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، كما تم إتلاف 78 كيسًا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وتابع آل زيد أنه تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم، للتأكد من التزامها في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس «كورونا» المستجد وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.