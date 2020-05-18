302 إصابة جديدة و 8 وفيات بـ #كورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (8) وفيات منها (3) حالات وفاة داخل ولاية الخرطوم.

سُجلت (235) حالة داخل ولاية الخرطوم، ، الجزيرة (11) حالة ، شمال كردفان (11) حالة ، القضارف (7) حالات، سنـار (10) حالات، غرب دارفور (10) حالات، شمال دارفور (5) حالات، جنوب دارفور (5)، النيل الأبيض (4)، النيل الأزرق (3)، وحالة واحدة في غرب كردفان.

ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (2591) إصابة منها (2109) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (105) وفاة.

هذا وقد تماثلت (25) حالة للشفاء، منها (22) حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين (247).