تنمية العويقيلة توزع ٢٥٠٠ وجبة على ابطال الميدان

تحت مبادرة “عينين براس” التي أطلقها سمو أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ومبادرة مجتمع واعي قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة العويقيلة بتنفيذ مشروع “إفطار أبطال الميدان” بواقع ٢٥٠٠ وجبة حتى الآن.

وقد وزعت على رجال الأمن والصحة والهلال الأحمر والمتطوعين في نقاط الفرز الصحي.

وتم كذلك توزيع ٦٠٠ كرتون مياه صحية على أبطال الميدان في العويقيلة وقراها.

كما وزعت تنمية العويقيلة أكثر من ٨٠٠ حقيبة صحية تحتوي على معقمات وأدوات صحية وإرشادات لمواجهة أزمة فيروس كورونا.