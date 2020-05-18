حالة طبية نادرة.. 2 كيلو من الشَّعر داخل بطن فتاة بالطائف

نجح فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من إخراج 2 كيلو من الشَعر الآدمي من بطن فتاة عشرينية، كانت تلازمها آلام مزمنة مجهولة السبب.

وكانت الفتاة قد قادتها أوجاعها المتكررة طوال سنوات، إلى طوارئ مستشفى الملك عبد العزيز، ليخضعها الأطباء لفحوصات سريرية موسعة، كشفت عن أن سبب الوجع هو جسم غريب يتمحور داخل البطن، ويشكل جدارا خانقا لللمعدة.

وعلى الفور، قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة بالمستشفى التخصصي، الطبيب محمد المهدي، وزميلاه أخصائي الجراحة محمد عبده، والطبيب محمد الزهراني، وطاقمهم الفني التدخل العاجل.

ومع إجراء العملية، اكتشف الأطباء أن ما كان يحيط بالمعدة، هو تشكل مترابط من الشعر يزن 2 كيلو، استطاع التكتل حول جدار المعدة داخل تجويف البطن، في حالة طبية نادرة الحدوث.

ونجح الأطباء في إزالة الشعر، وإخراج، لتنعم الفتاة بفترة من الراحة، وسط رعاية سريرية من الطاقم الطبي بالمستشفى، حيث لا تزال هناك.