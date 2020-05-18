إردوغان يبدأ تصفية القيادات الليبية المناهضة للغزو التركي

أكد موقع “بوابة أفريقيا” الإخبارية أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بدأ خطة لتصفية القيادات الوطنية الليبية المناهضة للغزو التركي، عبر مجموعات من المرتزقة.

وقالت البوابة إن “الخطوة تهدف لبث الرعب في صفوف النخب السياسية والحقوقية والإعلامية، والقيادات الإجتماعية الليبية، ودفعها لدعم العدوان التركي أو السكوت عليه”.

وأضافت البوابة “في هذا السياق، أعلن عن إغتيال القيادي الأمازيغي أحد أعيان منطقة الجبل الغربي و رئيس المجلس التسيري لبلدية كاباو عبد الله مخلوف، بسبب دعمه لمؤسسة الجيش الوطني، ورفضه المعلن للتدخل التركي السافر في البلاد”.

وقالت مصادر مطلعة أن مخلوف، المعارض لتركيا، تعرض للتصفية من قبل عناصر تابعة لما يسمى المجلس العسكري المحلي المتحالف مع المرتزقة الأتراك، والذي انضم إليه مؤخراً عدد من المسلحين المتطرفين الذي تم استجلابهم من محافظة إدلب السورية من قبل النظام التركي.