مسؤول: اتفاقيات بمليارات الريالات مع الشركات الوطنية.. لدعم المنتج المحلي

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبد الرحمن السماري، أن الهيئة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي السعودي من المنتجات الحيوية والاستراتيجية، خصوصا الطبية والغذائية منها.

وقال السماري إن “المحتوى المحلي أصبح أجندة وطنية للقطاعين العام والخاص في المملكة، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية حيوية واستراتيجية في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي تجلى بشكل واضح مع تداعيات جائحة كورونا”.

وأوضح السماري أن الأثر والأهمية اللذين بات يحظى بهما المحتوى المحلي، يمثلان الترجمة الفعلية لرؤية القيادة في إصدار الأمر الملكي بإطلاق عمل الهيئة قبل نحو عام ونصف، وكذلك إحدى أهم النتائج التي تمكنت الهيئة من تحقيقها خلال الفترة الماضية، وبالشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة في هذا الملف من القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية أمس الأول، وأداره أيمن الحازمي نائب رئيس اللجنة، وخصص اللقاء لتسليط الضوء على مبادرات الهيئة.

وأوضح السماري أن تركيز الهيئة جاء منصبا على تطوير محتوى محلي مستدام قادر على تنويع مصادر الدخل ودعم المنتجات الوطنية، من خلال رفع نسبة المشتريات الحكومية تحديدا للمنتج الوطني الذي يتمتع بأعلى نسب من عناصر المحتوى المحلي وتوفير آليات التفضيل الداعمة لذلك، مشيرا إلى أن المحتوى المحلي أصبح جزءا من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفق منهجية ومعايير محددة لم تكن من قبل.

وأضاف السماري: “أيضا على مستوى القطاع الخاص، شهدنا خلال الفترة الماضية إطلاق عديد من الاتفاقيات بين الهيئة وكبرى الشركات الوطنية، بهدف وضع استراتيجيات خاصة بهذه الشركات لتعظيم نسب المحتوى المحلي في أعمالها ومنتجاتها”.

ولفت إلى أن الشراكة مع الشركات الكبرى في القطاع الخاص، كانت ثمرتها الاستفادة من خبراتها في وضع برامج المحتوى المحلي، مبينا أنه نتج عن ذلك استغلال لكثير من الفرص التي وصل حجمها إلى مليارات الريالات في بعض المشاريع.