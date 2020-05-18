روسيا تسجل 8926 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس “كورونا” تسجيل 8926 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليماً من أقاليم البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 290 ألفا و678 إصابة.

وذكر المركز الروسي في بيان اليوم أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 3238 إصابة، أي بنسبة 36.3 % تقريبا، أن 2836 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الذين تعافوا 70 ألف شخص.

كما تم تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2722 شخصا.