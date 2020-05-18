عدّاد كورونا: 4.818 مليون مصاب بـ #كورونا.. ونحو 317 ألف ضحية

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 4 ملايين و818 ألفا، حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الإثنين، بتوقيت السعودية.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميتر”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليتجاوز المليون و863 ألف حالة، مقابل 316 ألفا و915 لقوا مصرعهم متأثرين بالفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.5 مليون إصابة إلى جانب نحو 91 ألف وفاة. وسجلت روسيا 281 ألف إصابة و2631 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 278 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة. وسجلت المملكة المتحدة 243 ألف إصابة ونحو 34 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 225 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 954 إصابة و4634 وفاة.