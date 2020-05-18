أعادت توزيع 50 ألفًا.. المدينة المنورة تعلن القضاء على “تكدس العمالة”

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، لتصحيح وضع جميع مواقع سكن العمالة في المدينة وإنهاء مشاكل التكدس التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.

وأكدت لجنة إسكان العمالة في المدينة المنورة توفير مواقع مؤقتة في فنادق المنطقة المركزية لاستضافة العمالة إلى حين تهيئة المواقع البديلة وتحقيق الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

ونظمت اللجان التي شارك فيها 70 عضواً من مختلف الجهات الحكومية، زيارات ميدانية لجميع أحياء المدينة المنورة، ونجحت في رصد 800 موقعاً يسكنه أكثر من 50.000 عامل، ووضعت خطة للتعامل مع الحالات وفك اكتظاظ السكن لأكثر من 11 ألف عاملاً.

وتضمنت الإجراءات استضافة 3000 عامل في مواقع الإسكان المؤقتة في فنادق المنطقة المركزية، بالإضافة إلى تهيئة مواقع لحوالي 8000 عامل آخر، إلى جانب تصحيح وضع المواقع القائمة التي تقطنها العمالة من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مقار السكن.

وخلال فترة استضافة العمالة في السكن المؤقت، قدمت الجهات المشاركة أكثر من 40 ألف وجبة مجانية، بالإضافة إلى توزيع 85 ألف سلة غذائية للعمال في مقار سكنهم خصوصاً في الأحياء التي كانت تخضع لقرار العزل الصحي ، فضلاً عن تقديم أكثر من 488 ألف وجبة مجانية للعمال قبل حلول الشهر الكريم وطوال أيامه.

وأصدر صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة توجيهاته للجهات المختصة، بسرعة اتخاذ تدابير واجراءات مماثلة في محافظة ينبع، للتعامل مع حالات التكدس في إسكان العمال وتطبيق الأنظمة واللوائح على تلك المواقع بشكل دقيق ووضع جدول زمني محدد لذلك.