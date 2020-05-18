جامعة الملك سعود: اختبارات لـ181 ألف طالب وطالبة في رمضان

أكد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، أن الجامعة أنجزت 3574 اختباراً إلكترونيًا، و336 اختبارا شفهيا، خلال الفترة من 3 إلى 21 رمضان الجاري.

وقال النمي إن عدد المشروعات المقدمة من الطلاب بلغ 132 مشروعاً، وعدد البحوث المقدمة 173 بحثاً.

وبين أنه بخصوص الاختبارات الأخرى، مثل الاختبار المنزلي وغيره من الاختبارات المتنوعة بلغ عددها 1143 اختباراً ووصل عدد المقررات المختبرة 5358 مقرراً، وعدد الطلاب الذي تقدموا للاختبار 101943 طالبًا وطالبة، وعدد الطالبات المختبرات 79812 طالبة ليصبح إجمالي عدد الطلبة المختبرين 181755 بمتوسط 4 اختبارات عن بعد تقريباً لكل طالب وطالبة.

وأفاد أن جامعة الملك سعود قامت بجدولة مواعيد اختبارات مقررات الجامعة كافة حيث حددت بداية كل اختبار ونهايته خلال فترتين، كما خصص مركز اتصالات من خلال الاتصال المباشر في أثناء الاختبار على المركز والمدعوم بفريق يستقبل الاتصالات قبل وخلال وبعد الاختبار، وأسفر ذلك عن آداء الاختبار بشكل متقن وسلس.