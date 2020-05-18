إزالة تعديات بمساحة 33.600 متر بنطاق ذهبان

نفذت بلدية ذهبان الفرعية أعمال إزالة لتعديات على أراضي حكومية بمساحة 33.600 م2 تقريباً غرب النطاق.

وأوضحت رئيس بلدية ذهبان الفرعية الاستاذة/ شذى المهنا أن البلدية تابعت أعمال التعدي بالنطاق بمشاركة شرطة ذهبان ومركز المحافظة بذهبان.

وجرى رصد وإزالة إحداثيات وتعديات على أراضي حكومية، تمثلت في إقامة (17) استراحة و(11) من الأحواش بالمخطط العشوائي على مساحة اجمالية 33.600 م2 تقريباً.

وأكدت الاستاذة/ شذى المهنا أن البلدية سوف تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية.