“المقيمين المعتمدين”: تأهيل 12 ألف متدرب لتقييم المنشآت

قال مدير ادارة الشؤون القانونية والرقابة في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبدالعزيز المطلق، إن الهيئة استطاعت خلال الثلاث سنوات الماضية تقديم أكثر من 600 برنامج تدريبي، وتأهيل أكثر من 12 ألف متدرب، ومنح أكثر من 2000 شخص عضوية لمزاولة مهنة التقييم في المنشآت، ونتج عن ذلك وجود أكثر من 420 منشاة تمارس مهنة التقييم بمختلف فروعها في المملكة.

وكانت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني، نظمت بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لقاء عن بعد بعنوان (التقييم العقاري)، أمس الأحد، تحدث عن تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير والتشريعات اللازمة، بالاضافة الى تطوير المهنة ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا.

وأوضح المطلق أن دور الهيئة بالإضافة إلى التنظيم والتطوير يتمثل بتأهيل واعتماد المقيمين لمزاولة مهنة التقييم والعمل على زيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم والإرتقاء بها لمستوى المهن المرموقة.

وقال المطلق، خلال اللقاء الذي أداره رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني م. حامد بن حمري، إن الهيئة تعمل على تنظيم وتطوير وتأهيل وإعتماد المقيمين والرقابة عليهم في مختلف فروع التقييم، مشيرا إلى أبرز مواد نظام المقيّمين والتي تعتمد على التقيد بسلوك المهنة وآدابها والمعايير الدولية واجتياز برامج التعليم المهني التي تحددها الهيئة والحصول على الترخيص بأحد فروع التقييم، كما يتوجب على المقيم المعتمد بنفسه على تقارير التقييم والاحتفاظ بالبيانات والتقارير لمدة 10 سنوات، بالاضافة الى المسؤولية القانونية الصادرة عن الأخطاء المهنية.

وحول كيفية ممارسة مهنة التقييم في السعودية لفت الى ان المقيم يستطيع ممارسة المهنة بعد اجتيار البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة، وتسجيل ساعات الخبرة، والحصول على عضوية ” تقييم “بعد اكمال باقي المتطلبات, والعضوية تتيح له ممارسة مهنة التقييم كموظف أو متعاون مع أحد المنشات المرخصة، واجتياز الدورات المتقدمة واكمال بعض المتطلبات, وبالتالي يمكنه الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وإنشاء منشأة خاصة به.