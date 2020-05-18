في إيران.. عدد الوفيات جراء #كورونا بــ 319 مدينة يتخطى 42400 شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد المتوفين جراء كورونا في 319 مدينة في إيران تجاوز 42400 شخص. عدد الضحايا في كل من محافظات خراسان الرضوية بلغ 2985، وخوزستان 2845، ومازندران 2615.

وسيستان وبلوشستان 1300، وكلستان 1295، ولورستان 1170، والمحافظة المركزية 595، وخراسان الشمالية 490، وإيلام 290، وهرمزكان 195، وخراسان الجنوبية 142 شخصًا.

يقول ممثل شوش في مجلس شورى النظام: «إن وضع كورونا في محافظة خوزستان حاد. تم الإعلان عن عدد المصابين بفيروس كورونا في محافظة خوزستان 434 شخصًا، وهو رقم كبير».

وقال وزير الصحة في النظام اليوم: «في محافظات مثل خوزستان، نشهد زيادة في حالات الإصابات المؤكدة بكورونا … قد تكون محافظات مثل لورستان وجهارمحال وبختياري وكوهكيلويه وبوير أحمد والمحافظات المجاورة مع خوزستان معرضة لخطر الإصابة بمرض كورونا».

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في النظام اليوم إن خوزستان «لا تزال في الوضع الأحمر» وأكد «نحذر أيضًا أولاً وقبل كل شيء بشأن محافظة لورستان، وبدرجة أقل، محافظتي كرمانشاه وسيستان وبلوجستان، وقد تكون لدى هذه المحافظات ظروف مختلفة في الأيام القادمة».