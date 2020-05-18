عراقيون يقتحمون مقر mbc في بغداد.. و”الداخلية” تدين

احتشد العشرات من العراقيين الموالين لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، مقر قناة “MBC عراق”، في العاصمة بغداد، مرددين هتافات، ورافعين لافتات تطالب بإغلاقها، قبل أن يقتحمها عدد منهم.

والمهندس قيادي بارز في الحشد الشعبي، اغتيل رفقة الجنرال الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي في بغداد.

وكانت القناة قد عرضت برنامجاً وثائقاً تطرق للتفجير الذي استهدف السفارة الأمريكية في الكويت في ثمانينيات القرن المنصرم على يد عناصر من حزب الدعوة بينهم أبو مهدي المهندس، وهو التفجير الذي قُتلت فيه بلقيس الراوي، زوجة الشاعر السوري الشهير، نزار قباني.

وأصدر الحشد الشعبي، الأسبوع الماضي، بيانا استنكر فيه بث قناة MBC معلومات في إحدى برامجها، تتهم أبو مهدي المهندس بالوقوف وراء عملية تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981، وإطلاق صفة “الإرهابي” عليه.

وطوق المحتجون مقر القناة، ليعقب ذلك اقتحام المكتب، وتحطيم محتوياته. فيما سارعت وزارة الداخلية العراقية بإصدار بيان تستنكر فيه الاقتحام.

وقالت الوزارة في بيانها: في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، نرفض أي اعتداء أو سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام أو ممتلكات خاصة، وسيتم التعامل مع أي تصرف وفقا للقانون.

وطالب نواب ومسؤولون عراقيون، بسحب رخصة عمل القناة، ومقاضاتها، كما أقام رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، دعوى قضائية ضدها.