الكويت تسجل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 15691 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 15691.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 118.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ841 السابقة تضمنت 232 حال لمقيمين من الجنسية الهندية و194 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و162 حالة لمواطنين كويتيين، و63 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.