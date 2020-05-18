إصابات #كورونا اليوم.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ642 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 642، مكة المكرمة 510، جدة 305، المدينة المنورة 245، الدمام 174، الهفوف 147، الخبر 133، القطيف 71، الطائف 64، الدرعية 44، الظهران 34، الجبيل 33، حزم الجلاميد 23، بريدة 18، السحن 18، ينبع 16، بقيق 10، تبوك 9، شرورة 9، الخرج 9، ضباء 8، حائل 8، منفذ الحديثة 7، جفر الباطن 6، الجفر 4، جديدة عرعر 4.

مهد الذهب 3، خليص 3، الرين 3، رماح 3، خميس مشيط 2، محايل عسير 2، رأس تنورة 2، عرعر 2، حوطة بني تميم 2، روبضة العرض 2، الدوادمي 2، الزلفي 2، وحالة واحدة في كل من الخفجي، النعيرية، عنيزة، القرى، الغزالة، السليمانية، ثادق، المجمعة، ليلى، وادي الدواسر، السليل، حوطة بني سدير، وثيلان، مرات.