جاك ما يستقيل من مجلس إدارة “سوفت بنك” بعد خسائر قدرت بـ18 مليار دولار

قال شبكة “سي إن بي سي”، إن جاك ما مؤسس علي بابا وأغنى رجل في الصين، استقال من مجلس إدارة سوفت بنك، مشيرة إلى أنه سيغادر رسميًا في 25 يونيو المقبل.

يأتي ذلك بعد تعرض سوفت بنك لخسائر فادحة قدرت بحوالي 18 مليار دولار.

وحسب بلومبرغ، تواصل شركة سوفت بنك إجراء المحادثات لبيع جزء كبير من حصتها في T-Mobile US إلى Deutsche Telekom ما سيعزز حصة Deutsche Telekom في T-Mobile إلى ما يزيد على 50% من 44% تقريبًا الآن.

وتخطط الشركة لإعادة شراء قرابة 4.7 مليار دولار من أسهمها الخاصة بحلول مارس 2021، على أن يتم تمويل عمليات إعادة الشراء جزئيًا من خلال بيع حصص في Alibaba وT-Mobile US.