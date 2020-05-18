جامعة الملك عبد العزيز تدرب أكثر من 50 ألف متدرب عن بعد

أقامت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بمركز تعزيز الصحة، ملتقى تعزيز الصحة الافتراضي 2020 تحت عنوان (تعزيز الصحة.. الأمل والتحديات في ظل جائحة كورونا) وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي.

بدأت فعاليات الملتقى، الأحد 10 رمضان 1441هـ واستمرت لمدة 14 يوما، وقدم هذا الملتقى خلال فعالياته 15 لقاء ودورة قدمها أكثر من 20 محاضر يمثلون نخبة من المتحدثين على مستوى المملكة.

ونجح مركز تعزيز الصحة من خلال ملتقى تعزيز الصحة الافتراضي في تدريب أكثر من 50 ألف متدرب عن بعد وعلى مدى 14 يوما في عدد من المحاور الصحية والعلمية والاجتماعية والثقافية، وحصل المتدربين الذين أكملوا كافة اللقاءات على 30 ساعة تدريبية وتعليمية.

وصرح رئيس جامعة المؤسس، بأن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود الجامعة الكبيرة التي يتم العمل فيها على عدة محاور مهمة خلال هذه الفترة الحرجة، المحور الأول هو تأصيل جهود الجامعة في خدمة المجتمع وتنميته، والمحور الثاني تفعيل دورها التوعوي في إيصال رسائلها التوعوية الصحية والتثقيفية والوقائية، والمحور الأخير مواكبة التطور العالمي الكبير في التعليم والتدريب عن بعد.

وأضاف أن الجامعة نجحت من خلال هذا الملتقى في تدريب أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة في مجالات عدة ومجالات مهمة تتعلق بجائحة كورونا، وتعمل جامعة الملك عبد العزيز على توفير كافة طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية لخدمة أبناء هذا البلد المعطاء تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين اللذان جعلوا خدمة المواطن السعودي الأولوية القصوى في هذه المرحلة.

وأفاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني بأن هذا الملتقى هو فكرة فريدة ومتميزة وإنجاز مهم في هذا الوقت الصعب في ظل جائحة كورونا، حيث يحتاج المجتمع إلى دعم كبير من ذوي الاختصاص لمساعدته في تجاوز هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم أجمع.

وقال “الحياني”، إن الجامعة قدمت جهود توعوية كبيرة منذ بدء جائحة كورونا المستجد وسوف تستمر في العطاء والعمل حتى يرفع الله هذا الوباء بجهود المخلصين من أبنائها.

‏وقال المشرف العام على مركز تعزيز الصحة الدكتور محمد بن ونيس الربيع، إن هذا الملتقى التوعوي والتثقيفي والتدريبي حرص على تقديم مواضيع تم دراستها بعناية وتهم مختلف فئات المجتمع، وعملنا في الملتقى بحرص على جلب محاضرين مختصين ومميزين ومؤثرين.

‏وأوضح الدكتور سامي بن حمدان الزهراني مدير مركز تعزيز الصحة، أن هذا الملتقى الافتراضي سبقه سلسلة من المبادرات والحملات التوعویة والتثقيفية قام بها المركز، وسوف تستمر جهود المركز التوعوية ضمن خطط استباقية تحاكي هذه المرحلة الإستثنائية في ظل جائحة كورونا المستجد.