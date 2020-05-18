مصادرة 215 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في آجياد بمكة

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على المنشآت الغذائية والباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة” بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنه تم مصادرة 215 كيلو تشمل مواد غذائية وخضروات وورقيات غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم إتلاف 145 كيلو من الخضروات والفواكه والمعروضة بطرق غير صحية وإتلاف 70 كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار الحملات على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.