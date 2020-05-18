ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.
وفي آخر التطورات، تجاوز عدد الإصابات في تركيا 150 ألفا إثر تسجيل 1158 حالة جديدة.
ودعا الرئيس الصيني، الاثنين، إلى مراجعة مستقلة للاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا تحت إشراف منظمة الصحة العالمية عندما تتم السيطرة على الفيروس، كما دافع عن تعامل بلاده مع تفشي الوباء.
وتعهد الرئيس شي جين بينغ في رسالة عبر الفيديو لاجتماع على الإنترنت لجمعية الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار بمنظمة الصحة، بمبلغ ملياري دولار على عامين لدعم الاستجابة لـ”كوفيد 19″.