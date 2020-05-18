وتعهد الرئيس شي جين بينغ في رسالة عبر الفيديو لاجتماع على الإنترنت لجمعية الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار بمنظمة الصحة، بمبلغ ملياري دولار على عامين لدعم الاستجابة لـ”كوفيد 19″.