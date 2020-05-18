ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، تجاوز عدد الإصابات في تركيا 150 ألفا إثر تسجيل 1158 حالة جديدة.

ودعا الرئيس الصيني، الاثنين، إلى مراجعة مستقلة للاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا تحت إشراف منظمة الصحة العالمية عندما تتم السيطرة على الفيروس، كما دافع عن تعامل بلاده مع تفشي الوباء.