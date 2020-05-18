عاجل.. منصات “سكني” تقدم أكثر من 50 ألف خدمة خلال الأسبوع الماضي

قَدم برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان إجاباته عن كافة استفسارات المواطنين الراغبين في التملك ضمن جهود البرنامج المستمرة في خدمة المواطنين عن بعد خلال فترة الاحترازات الصحية عبر منصاته الرقمية، والتي سجلّت الأسبوع الماضي تقديم أكثر من 50 ألف إجابة حول الخيارات السكنية والتمويلية عبر موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وحساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبته 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 -.

وسجّل مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال الأسبوع الماضي أكثر من 21 ألف اتصال من المواطنين للاستفسار عن المشاريع والوحدات السكنية والحلول التمويلية، كما تمت معالجة عدد من الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 2738 معالجة اعتراض ونحو 2700 استفسار من خلال خدمة “راسلنا” على موقع “سكني”.

وشهد تطبيق “سكني” الأسبوع الماضي 17,600 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها التطبيق، إذ يُمكن تطبيق “سكني” التسجيل والحجز الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية واستعراض مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً وغيرها من الخدمات.

وقام حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” بالإجابة على 6,850 استفسار عبر الحساب الذي خصصه “سكني” للإجابة على كافة أسئلة واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة كافة المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

ويُجيب موظفي خدمة العملاء عن كافة الأسئلة والاستفسارات بشكل مباشر عبر أيقونة “تحدث معي” على منصّة “سكني” الإلكترونية (sakani.housing.sa) وتستعرض المنصة الخيارات السكنية من أراضي وشقق وفلل وتاون هاوس بأسعار 250 -750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، ويُمكن حجزها إلكترونياً ضمن نحو 76 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى المتكاملة الخدمات والبنية التحتية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، والاستفادة من القروض العقارية المدعُومة لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والمبادرات والخدمات مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري وغيرها.

ويستهدف “سكني” خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

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