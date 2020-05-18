استئصال ورم من كتف مريضة والمحافظة على وظائف الطرف كاملة

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى عسير المركزي من إجراء عملية نوعية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة لاستئصال ورم سرطاني عميق من كتف مريضة مع المحافظة على وظائف الطرف كاملة.

وأوضحت صحة عسير، أنه تم استقبال مريضة فالمستشفى تعاني من ورم في الكتف الأيسر لمدةسنة وبعد إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة، تبين وجود ورم سرطاني في أنسجة ولوح الكتف الأيسر للمريضة، ليتم عمل خطة علاجية للمريضة وتنويمها وإجراء عملية استئصالللورم كاملاً مع لوح الكتف مع المحافظة على الطرف بكامل وظيفته.

وأكد الفريق الطبي أن العلاج سابقاً كان البتر ولكن مع تطور طرق الجراحة وتقدم العلاج أصبحمن الممكن المحافظة على الطرف مع استئصال الورم ، وتعتبر هذه العمليات من العمليات التيكانت تجرى في المراكز المتخصصة في الأورام، وتم إجراؤها بنجاح لأول مرة في المنطقة.

وتضمن الفريق الطبي المعالج بقيادة استشاري جراحة أورام العظام بالعضلات في مستشفىعسير المركزي الدكتور إبراهيم بن محمد المفطري، واستشاري جراحة أورام العظام و العضلات بمدينة الملك فيصل الطبية الدكتور زكي بن سليمان الحفظي ، وبمشاركة استشاري الأورام الدكتور زوران، والدكتورة هند الأحمري والدكتور عبدالله حسن عسيري.