فيديو لشاب قطري يطرد عاملاً آسيوياً طلب وجبة إفطار لكونه غير مسلماً

تداولت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاباً قطرياً يطرد عاملاً آسيوياً طلب وجبة إفطار، من الوجبات التي توزع على العمال في قطر، لكون العامل الذي طلب الوجبة غير مسلماً.

ويظهر المقطع العمال وهو يقفون صفاً في انتظار منحهم الوجبات، حينما أتى الشاب القطري، ووجد المسؤول عن تنظيم العمال يتشاجر مع أحد العمالة الآسيوية، فسأله: “هذا إيش مشكلته”، فرد عليه: “اسمه غير مسلم”، فقال الشاب القطري للعامل الآسيوي: “مش مسلم اتفضل مع السلامة”.

ولاقى المقطع استنكاراً كبيراً من متداوليه، وعرضته قناة “بي بي سي” عبر برنامجها “ترندينغ”، حيث استعرض البرنامج فيديو آخر للشاب القطري، وهو يحاول تبرير فعلته باعتبارها تتماشى مع الموقف الشرعي.