مصادرة 215 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في مكة

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على المنشآت الغذائية والباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية ، في إطار الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة “بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأشار رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد ، إلى مصادرة 215 كجم تشمل مواد غذائية وخضروات وورقيات غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث أتلف 145 كجم من الخضروات و الفواكه المعروضة بطرق غير صحية وكذلك إتلاف 70 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت الأمانة أن الحملات مستمرة على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين التي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.