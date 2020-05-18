إيران تطلق جائزة باسم سليماني أعضاؤها إرهابيون

أطلقت إيران ما أسمته “جائزة عالمية” خصصتها إلى زعيمي المليشيات لتكريمهم.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن لجنة الجائزة تضم 19 عضوا باسم “مجلس وضع السياسات لجائزة اللواء سليماني العالمية”، وفقا لموقع إيران إنترناشونال.

ويطلق النظام الإيراني على الميليشيات التي تدين بالولاء لطهران اسم “فصائل المقاومة”، وستمنح هذه الجائزة لمن لهم دور في مجال “المقاومة والنضال” وفق معايير إيران.

وقالت وكالة إرنا الرسمية إن اللجنة تضم: وزير الخارجية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وممثلون عن مليشيا حزب الله اللبناني، ومليشيا حركة الجهاد، ومليشيا الحوثي في اليمن.

وأقر مجلس الثورة الثقافية الجائزة في يونيو الماضي، أي قبل نحو نصف عام من حادثة مقتل سليماني بهجوم نفذه الجيش الأميركي بالقرب من مطار بغداد في الثالث من يناير الماضي.