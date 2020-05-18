الحكومة اليمنية: قيادات الانتقالي تنهب مرتبات أفراد الجيش وتعمل لصالح الحوثيين

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن المجلس الانتقالي يواصل إعاقة وعرقلة وصول الإمدادات الغذائية واللوجستية لوحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في عدد من جبهات القتال في مواجهة مرتزقة إيران “المليشيا الحوثية”، وقياداته الأمنية المكلفة بمهام الحماية قامت باحتجاز ونهب مرتبات ضباط وأفراد الجيش

وأضافت الإرياني، أن هذه الممارسات عمل عدائي يستهدف الإضرار بالمكتسبات الوطنية التي تحققت في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية وطعنة غادرة في ظهر أبطال الجيش والمقاومة المرابطين في جبهات التصدي للمشروع الإيراني، وتفتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول طبيعة العلاقة ومستوى التنسيق بين الطرفين.