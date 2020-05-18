لصالح جود الإسكان .. آل سويلم يتحدى تركي آل الشيخ في “مباراة بلايستيشن ” خيرية

في تحدٍ من نوع خاص، باتت الجماهير الرياضية على موعد مع مباراة خيرية للبلاستيشن بين رجل الأعمال سعود آل سويلم و رئيس هيئة الترفيه،المستشار تركي آل الشيخ، ستذاع على الهواء مباشرة، حيث يتم توفير مساكن لصالح منصة جود الإسكان.

و جاءت الدعوة الأولى للمباراة، من خلال تغريدة لسعود آل سويلم،دعا فيها المستشار تركي آل الشيخ ليتحداه من خلال مباراة بلايستيشن قائلا: “أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان، والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي

و ما كان من آل الشيخ إلا أن رد قائلا: “قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر واتحداك بعدثني عضلات اليد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريالوالوعد مثل ماحددت 29رمضان ، وبشرط تكون بث مباشر للجميع”

و استحسن متابعو وناشطو مواقع التواصل الاجتماعي الفكرة لما تحمله من بادرة خير و روح وثابة للمساهمة المجتمعية.