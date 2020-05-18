أردوغان يجهل المواقيت الإسلامية ويعلن حظر التجول من “يوم عرفة” إلى خامس عيد الفطر !

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطأ جسيم عندما أعلن تطبيق حظر التجول في البلاد بداء من “يوم عرفة” إلى خامس أيام عيد الفطر، على اعتبار أنه عيد الأضحى.

وأثار ما أعلنته الرئاسة التركية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل وموقعها باللغة العربية نقلا عن الرئيس أردوغان بشأن تطبيق حظر التجول بداء من “يوم عرفة”، استنكار وسخرية نشطاء مسلمين في مختلف الدول.

وقال مغردون إن خطأ “يوم عرفة” يكشف جهل الإدارة التركية بالمواقيت الإسلامية، وذهب آخرون إلى أن ذلك إنما يدل على بعدهم عن المعرفة بتفاصيل مواقيت المسلمين غير إنهم يحاولون في أكثر من مناسبة المتاجرة بالأمر.