تشمل الرياض ومكة والمدينة… تواصل هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والرياض والقصيم وحائل والشرقية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية بسرعة 16-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.