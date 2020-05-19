42600 حالة وفاة بـ #كورونا في 319 مدينة إيرانية

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن حصيلة ضحايا كورونا في 319 مدينة في إيران تجاوزت 42600 شخص.

وقالت في تقريرها الذي يرصد حالة الفيروس في إيران أن عدد المتوفين جراء كورونا في محافظة طهران 6970 شخصًا، وفي خوزستان 2915 شخصًا.

وفي ألبرز 1630 شخصًا، وفي همدان 1195 شخصًا، وفي لورستان 1190 شخصًا، وفي كردستان 760 شخصًا، وفي كرمان 473 شخصًا.

وفي مستشفى مفتح بورامين فقط توفي 180 شخصًا على الأقل منذ 20 فبراير وحتى 5 مايو.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة للنظام اليوم عدد المتوفين خلال الساعات الـ24 الماضية 69 شخصًا وعدد المصابين الجدد 2294 وهو أعلى رقم منذ شهر ونصف الشهر.

وأضاف: «محافظة خوزستان مازالت تخصص لها حوالي 25 بالمائة من حالات الإصابة..وأن محافظات لورستان وخراسان الشمالية وجنوب محافظة كرمان وجنوب محافظة سيستان وبلوجستان وكرمانشاه في حالة إنذار. وليس من المتوقع أن يترك هذا الفيروس البلد في وقت قصير».

ووفق إحصائية وزارة الصحة أن عدد المصابين بكورونا في خوزستان بلغ حوالي 7000 شخص بينما كان عدد المصابين في هذه المحافظة لحد قبل أسبوعين 2000 شخص.

وكتبت صحيفة حكومية اليوم: وفقا لتقارير رسمية، فإن الاتجاه المتزايد لفيروس كورونا في ثماني محافظات (لورستان، ومركزي، وخراسان الشمالية، وكردستان، وخوزستان، وكيلان، وهرمزكان، وجهارمحال وبختياري) أكثر إثارة للقلق من أي وقت مضى.

اقتربت محافظة أذربيجان الشرقية من الأزمة بشأن زيادة عدد الحالات الجديدة، وقد حذر المسؤولون من أنه سيتعين علينا في الأيام القادمة انتظار الذروة الثانية للمرض في هذه المحافظة.

وفي بوشهر قال رئيس جامعة العلوم الطبية إنه في الأيام الأخيرة، تزايد عدد مرضى كورونا في المحافظة».