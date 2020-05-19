ضبط معامل مخالفة لإنتاج وبيع مطابخ الالمنيوم في مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعيه معامل مخالفة لإنتاج وبيع مطابخ الالمنيوم.

وفي التفاصيل فقد ضبطت الفرق الرقابية الميدانية 3 مواقع عبارة عن أحوشه بداخلها غرف شعبية مخالفة للنشاط وغير مرخصة وتم اتخاذ اللازم حيالها و إغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين

وأكد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وطالبت الأمانة المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.