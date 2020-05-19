نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح عدد من العقوبات التي قد تطال كل مصاب بفايروس كورونا ويتعمد نقله بين المواطنين أو المقيمين .
وأوضحت الوزارة العقوبات الرادعة وهي : يُعاقب من يتعمد نقل العدوى للآخرين بإحدى العقوبات التالية:
غرامة مالية تُقدر بـ500 ألف ريال و السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وإبعاد المقيم عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيًا.
وشكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الجهود المبذولة من وزارة الداخلية وعملها بحزم مع كل من يستهين بصحةالمواطنين أو المقيمين التي تساهم في حماية المواطنين والمقيمين وعدم التهاون مع المخالفين.