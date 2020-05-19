‫نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح عدد من العقوبات التي قد تطال كل مصاب بفايروس كورونا ويتعمد نقله بين المواطنين أو المقيمين .

وأوضحت الوزارة العقوبات الرادعة وهي : يُعاقب من يتعمد نقل العدوى للآخرين بإحدى العقوبات التالية:

غرامة مالية تُقدر بـ500 ألف ريال و ‏السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات و‏إبعاد المقيم عن ‫المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيًا.

‏وشكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الجهود المبذولة من وزارة الداخلية وعملها بحزم مع كل من يستهين بصحةالمواطنين أو المقيمين التي تساهم في حماية المواطنين والمقيمين وعدم التهاون مع المخالفين.